Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Десятки мирных жителей, которые погибли в районе Бучи и Ирпеня во время оккупации этих территорий российскими войсками, были убиты флешеттами, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на украинских судмедэкспертов.

В частности, флешетты находили в головах и грудных клетках погибших.

Флешетты — это металлические дротики длиной 3-4 сантиметра. Их укладывают тысячами в артиллерийские или танковые снаряды (в один снаряд помещается до восьми тысяч флешетт). После разрыва снаряда флешетты разлетаются на дистанцию около 100 метров в длину и 300 метров в ширину.

Флешетты

Флешетты были придуманы в начале XX века и применялись во время Первой мировой войны. После войны во Вьетнаме их перестали широко использовать в военных конфликтах. Флешетты не являются запрещенным оружием, но их использование в густонаселенных гражданских районах нарушает гуманитарное право.

Снаряды с флешеттами

Об использовании флешетт в Буче ранее, 18 апреля рассказало американское издание The Washington Post. В командовании сухопутных войск Украины тогда заявили, что украинская армия не использует снаряды с флешеттами.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь