Патриарх Кирилл призвал сплотиться вокруг «града Москвы» и защищать независимость России от «могущественных центров власти»

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян сплотиться вокруг «града Москвы» и защитить независимость России от зарубежных центров власти. Об этом, сообщает «Интерфакс», он заявил в проповеди после службы в Успенском соборе Кремля.

Сегодня наш народ особенно нуждается во внутреннем единстве. Непросто все складывается вокруг нашего отечества… И потому народ наш сегодня должен особенно сплотиться вокруг этого исторического центра всея Руси — вокруг града Москвы, понимая, что только в единстве наша сила, и покуда будем едины и сильны, покуда будем сохранять веру в сердцах, покуда будем вдохновляться великим примером наших предшественников, вот до тех пор и будет Россия непобедима.

Победа — это не всегда победа оружия, но и победа духа, сказал глава РПЦ. По его словам, сегодня «очень многие хотели бы, чтобы этот дух исчез».

Для того чтобы было так, нужно посеять смуту, создать новых идолов, привлечь внимание к новым псевдоценностям, перевести сознание человека от вертикального измерения жизни, которое соединяет человека с Богом, к горизонтали, на которую насаживаются все потребности человеческого тела.

Патриарх пожелал, чтобы примеры прошлого вдохновляли россиян на защиту страны, «нашей подлинной независимости от могущественных центров власти, что существуют сегодня на земле».

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РПЦ прямо не высказывала свою позицию по поводу войны в Украине, однако патриарх Кирилл часто упоминает военные действия в своих проповедях. В частности, он призывал молиться, чтобы «чтобы никогда не поднимался меч одного брата против другого», но одновременно обосновывал причины российского вторжения.

Более 400 священников Украинской православной церкви Московского патриархата призвали к церковному трибуналу над главой РПЦ. Среди прочего они считают, что патриарх Кирилл проповедует доктрину «русского мира», которая не соответствует православному учению.

На фоне войны папа римский Франциск отложил встречу с патриархом Кириллом, которая должна была состояться в Иерусалиме.

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