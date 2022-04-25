Губернатор Белгородской области сообщил о двух обстрелах за вечер. Есть раненые

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В Белгородской области вечером 25 апреля были обстреляны два села со стороны Украины. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Сначала Гладков сообщил об обстреле села Нехотеевка, находящегося в двух километрах от границы. В результате инцидента, по словам губернатора, были повреждены четыре домовладения и один автомобиль.

Примерно через три часа губернатор заявил, что было обстреляно село Журавлевка (оно также находится практически на границе, а от Нехотеевки до него около 30 километров).

При втором обстреле, по данным Гладкова, два человека получили ранения, а также «есть разрушения жилых домов».

В последние дни власти Белгородской области регулярно говорят об обстрелах со стороны Украины. О погибших до сих пор не сообщалось, несколько человек получили ранения. Украинская сторона инциденты никак не комментирует.

Минобороны России 13 апреля пригрозило ударить по «центрам принятия решений» в Украине, если украинские вооруженные силы будут наносить удары по территории России.

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