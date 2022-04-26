Глава Белгородской области заявил о новом обстреле с украинской стороны

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В Белгородской области в ночь на 26 апреля с украинской стороны было обстреляно село Головчино Грайворонского городского округа. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

В результате обстрела, по данным Гладкова, пострадали несколько нежилых построек и четыре дома. Погибших и раненых нет.

Вечером 25 апреля Гладков сообщил об обстреле с украинской стороны двух сел: Нехотеевки и Журавлевки. В Журавлевке, по данным главы региона, два человека получили ранения.

В последние дни власти Белгородской области регулярно говорят об обстрелах со стороны Украины, сообщая о разрушениях и пострадавших. Украинская сторона инциденты никак не комментирует.

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