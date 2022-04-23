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Россия обстреляла ракетами Одессу. Погибли пять человек, 18 пострадали

Источник: Одесса. Официально

Власти Одессы сообщили, что днем 23 апреля российские военные нанесли по городу удар крылатыми ракетами.

Согласно сообщению городских властей, две ракеты попали в военные объекты, две — в жилые дома. Еще две ракеты сбили украинские ПВО.

В результате обстрела, по предварительным данным, погибли пять человек и 18 получили ранения, сообщил глава офиса президента Андрей Ермак. Среди погибших — трехмесячный ребенок.

Ермак подчеркнул, что пострадавших может быть больше.

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