Reuters: крупнейшая криптобиржа Binance в 2021 году согласилась передавать данные клиентов властям России

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Руководство крупнейшей криптобиржи Binance в 2021 году ответило согласием на просьбу Росфинмониторинга передавать имена и адреса клиентов в целях борьбы с преступностью. Об этом пишет агентство Reuters, в распоряжении которого оказалась переписка директора Binance в Восточной Европе Глеба Костарева.

По утверждению Reuters, Костарев написал бизнес-партнеру, что у него «особо не было выбора». Закрытая встреча, на которой Росфинмониторинг высказал эту просьбу, прошла в апреле 2021 года и была организована Фондом развития цифровой экономики, который возглавляет Герман Клименко и где Глеб Костарев является председателем комитета по вопросам цифровой валюты. Позже Росфинмониторинг направил Binance вопросы о том, как биржа проверяет своих клиентов и какой канал связи с властями она предпочитает.

Reuters отмечает, что в это же время Росфинмониторинг пытался отследить пожертвования, сделанные в криптовалюте оппозиционеру Алексею Навальному и его сторонникам. Команда Навального призывала поддерживать свою работу в том числе с помощью Binance.

Представители Binance заявили Reuters, что компания не сотрудничает с Росфинмониторингом и не получала запросов о Навальном от российских властей. При этом они отметили, что рассматривают законные запросы от регуляторов и правоохранительных органов.

21 апреля Binance заявила, что в связи с санкциями ограничит доступ к своим услугам для физических и юридических лиц из России, имеющих криптоактивы общей стоимостью более 10 тысяч евро.

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