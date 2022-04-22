Путин встретится в Москве с генсеком ООН
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Президент России Владимир Путин встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Во вторник, 26 апреля, в Москву для переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым прибудет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он также будет принят президентом России Владимиром Путиным», — сообщил Песков.
Антониу Гутерриш на встрече с Путиным надеется поговорить об установлении мира в Украине и обсудить «будущее многосторонних отношений», сообщила представитель офиса генсека ООН Эри Канеко.
19 апреля генсек ООН попросил президента РФ Владимира Путина принять его в Москве, а президента Украины Владимира Зеленского — принять его в Киеве, чтобы обсудить меры по мирному урегулированию.
Антониу Гутерриш станет вторым крупным западным политиком, который лично встретится с президентом России Владимиром Путиным после начала войны в Украине.
11 апреля Россию посетил канцлер Австрии Карл Нехаммер, который назвал переговоры с Путиным «очень прямыми, открытыми и жесткими», а также отметил, что это был «не дружеский визит».