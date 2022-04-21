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Минюст РФ направил доклад президенту Владимиру Путину с предложениями по изменению законов об «иностранных агентах». Ведомство предложило исключить маркировку сообщений «иностранных агентов» в соцсетях, оставив ее только для публикаций, связанных с профессиональной деятельностью.

«Дабы избежать вот этих всех в соцсетях… такие случаи исключены. В докладе было предложено, что маркировка (будет использоваться) в режиме только профессиональной деятельности, либо той деятельности, на основании которой тот или иной субъект был признан иностранным агентом», — заявил замминистра юстиции Олег Свириденко на заседании комиссии Госдумы по иностранному вмешательству.

Кроме того, ведомство предложило предусмотреть порядок исключения из реестра «иноагента» для физических лиц, включенных в него впервые или в результате ошибки.

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Ранее комиссия Госдумы по иностранному вмешательству предложила свою инициативу, которая обобщает и «совершенствует» российские законы об «иностранных агентах». Среди прочего этот законопроект подразумевает создание , а также запрет для «иноагентов» на работу с детьми.

В Минюсте подчеркнули, что не участвовали в разработке законопроекта, а доклад президенту предоставили две недели назад.

Всего в России объявлены «иноагентами» более 400 человек и организаций.

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