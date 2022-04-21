В Госдуме предложили запретить «иноагентам» работать с детьми, инвестировать в стратегические предприятия и получать деньги от государства

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Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России разработала законопроект, который обобщает нормы об «иноагентах», а также вводит новые ограничения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава комиссии, депутат Василий Пискарев.

Инициатива подразумевает ведение единого реестра, определяет порядок включения и исключения из него. Список будет содержать информацию о тех, кто объявлен в России «иноагентом», и об «аффилированных с ними лицах».

Среди новых норм, которые, по словам Пискарева, «имеют особое значение», комиссия предлагает:

запретить «иноагентам» инвестировать в стратегические предприятия, в том числе в сферах производства вооружения, авиации, разведки и добычи полезных ископаемых,

запретить «иноагентам» преподавательскую, просветительскую и воспитательную деятельность, а также производство информационной продукции для детей и подростков.

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«Вмешиваться в воспитание и образование наших детей „иноагентам“ мы не позволим… Мы глубоко убеждены, что любая деструктивная деятельность в отношении наших детей должна решительно пресекаться. В этом нас поддерживает и родительская общественность, и педагоги», — говорится в телеграм-канале Пискарева.

Кроме того, законопроект предусматривает, что «иностранный агент» не вправе получать государственную финансовую поддержку. О какой поддержке идет речь, не уточняется.

Сейчас в России существуют четыре реестра «иностранных агентов», которые ведет Минюст: СМИ, физлиц, некоммерческих организаций, а также незарегистрированных общественных объединений. Всего в этих списках на данный момент находятся 428 человек и организаций.

В марте Госдума, Совет Федерации и президент одобрили поправку, согласно которой в России создадут единый реестр физических лиц, которые были объявлены «иностранными агентами» или связаны с ними. В него могут попасть сотрудники НКО и СМИ — «иноагентов».

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Все еще не верите, что статус «иноагента» — это самая настоящая дискриминация? Вот много (коротких и выразительных) примеров, почему это так

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