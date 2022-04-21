Суд оштрафовал Google на 11 миллионов рублей по двум протоколам за отказ удалять с YouTube «фейки» о войне в Украине

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Мировой судья участка № 422 Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на 11 миллионов рублей за отказ удалить с видеохостинга YouTube запрещенный контент, связанный с войной в Украине. Об этом сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Протоколы по частям 2 и 4 статьи 13.41 КоАП РФ на компанию составил Роскомнадзор в середине апреля. По версии ведомства, Google не стал удалять с YouTube «фейковые материалы, дискредитирующие вооруженные силы РФ», а также ролики «с призывами к осуществлению насильственных действий в отношении российских военнослужащих» и материалами «экстремистских организаций» — «Правый сектор» и «Азов».

По первому протоколу Google оштрафовали на четыре миллиона рублей, по второму — на семь миллионов рублей.

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