Toshiba остановила прием заказов из России. Shell выводит сотрудников из страны, а Danone прекращает поставки воды Evian

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Японский производитель бытовой техники и электроники Toshiba приостановил прием заказов из России и инвестиции в страну. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании.

Выручка Toshiba в России составляет около 0,2% от прогноза совокупной выручки за 2021 финансовый год, отмечается в пресс-релизе.

В свою очередь британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell начала выводить своих сотрудников из совместных предприятий с «Газпромом», пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

В частности, на другие проекты переместили десятки сотрудников Shell, работавших на нефтегазовом проекте «Сахалин-2», рассказали источники Bloomberg.

Shell объявила о выходе из «Сахалина-2» и других совместных проектов с «Газпромом» через несколько дней после вторжения России в Украину. Позднее компания объявила о намерении поэтапно отказаться от всех российских углеводородов, включая сырую нефть, нефтепродукты и газ.

Обновлено. Французская компания Danone, ранее отказавшаяся уходить из России, прекратила импорт в страну минеральной воды Evian и растительных напитков Alpro. Компания решила переориентировать свой бизнес в РФ на базовые молочные продукты, детское и лечебное питание, говорится в сообщении Danone.

По данным Йельской школы менеджмента, с начала войны в Украине об уходе из России или ограничении деятельности в стране объявили более 750 компаний.

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