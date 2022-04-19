Шойгу обвинил Запад в затягивании войны «до последнего украинца». Министр не появлялся на публике три недели

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Российские военные в рамках «спецоперации» в Украине последовательно выполняют план «освобождения» ДНР и ЛНР. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая 19 апреля на коллегии военного ведомства.

При этом глава Минобороны РФ упрекнул страны Запада в желании максимально затянуть боевые действия в Украине. «США и подконтрольные западные страны делают все, чтобы максимально затянуть специальную военную операцию. Нарастающие объемы поставок иностранного вооружения наглядно демонстрируют их намерения провоцировать киевский режим воевать „до последнего украинца“», — цитирует слова министра ТАСС.

Выступление Сергея Шойгу на военной коллегии стало первым публичным появлением министра за три недели. Последний раз он комментировал ход «военной операции» 29 марта. Причем до этого его не было на публике с 11 марта. В СМИ появлялись предположения о болезни министра.

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