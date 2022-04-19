«Чтобы сохранялась историческая память». В российских школах будут изучать историю с первого класса

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Министерство просвещения РФ решило ввести преподавание истории в российских школах с первого класса. Об этом заявил глава министерства Сергей Кравцов на открытии выставки «Обыкновенный нацизм», которая проходит в Музее Победы в Москве в рамках первого всероссийского школьного исторического форума «Сила в правде!»

Изучение истории было и остается важной частью образовательного и воспитательного процесса. Мы никогда не допустим, чтобы в нашей истории мы как-то по-плохому относились к другим народам — к братскому народу Украины, Белоруссии. Мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память. Мною принято решение, что историческое образование начнется в школах с первого класса.

Согласно действующей учебной программе, историю в школах начинают изучать с пятого класса.

Ранее глава Минпросвещения также предлагал внедрить в российских школах «позитивную практику» — начинать неделю с церемонии подъема государственного флага под гимн. Эту инициативу уже одобрили в Воронежской и Калужской областях.

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