«Яндекс» и Mail.ru удалили из поисковой выдачи ссылки на сайты Instagram и Facebook

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Поисковые системы «Яндекса» и Mail.ru (принадлежит VK) удалили из выдачи официальные сайты социальных сетей . На это обратило внимание агентство ТАСС.

Теперь при поиске по запросу «Instagram» поисковик «Яндекса» показывает предупреждение «Некоторые ссылки отсутствуют в результатах поиска в силу требований законодательства РФ» и ссылку на к закону об информации, принятые в 2017 году. При этом первым результатом поиска «Яндекс» и Mail.ru выдают статью о соцсети в «Википедии».

Как пояснили агентству в пресс-службе «Яндекса», ссылки пропадают из поисковой выдачи, как только Роскомнадзор добавляет их в реестр запрещенных сайтов. «Синхронизация с реестром происходит автоматически», — отметили в компании.

Представители VK заявили, что компания действует в соответствии с законом и предписаниями регулятора.

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Ранее «Яндекс» и Mail.ru удалили из выдачи своих поисковиков ссылки на сайты «Медузы», « », «Холода» и других СМИ, заблокированных в России.

После российского вторжения в Украину власти РФ начали блокировать независимые СМИ. В основном блокировки объяснялись «распространением заведомо ложной информации» о войне.

По данным проекта «Роскомсвобода» на 15 апреля, с начала войны Роскомнадзор заблокировал на территории России уже более 2300 ресурсов.

Как в России ограничивают свободу слова во время войны

В России фактически введено военное положение. Ограничены свобода слова, собраний и передвижения Главное из доклада «Агоры» и «Сетевых свобод»

Как в России ограничивают свободу слова во время войны

В России фактически введено военное положение. Ограничены свобода слова, собраний и передвижения Главное из доклада «Агоры» и «Сетевых свобод»

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