«Яндекс» и Mail.ru удалили из поисковой выдачи ссылки на сайты Instagram и Facebook
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Поисковые системы «Яндекса» и Mail.ru (принадлежит VK) удалили из выдачи официальные сайты социальных сетей Instagram и Facebook. На это обратило внимание агентство ТАСС.
Теперь при поиске по запросу «Instagram» поисковик «Яндекса» показывает предупреждение «Некоторые ссылки отсутствуют в результатах поиска в силу требований законодательства РФ» и ссылку на поправки к закону об информации, принятые в 2017 году. При этом первым результатом поиска «Яндекс» и Mail.ru выдают статью о соцсети в «Википедии».
Как пояснили агентству в пресс-службе «Яндекса», ссылки пропадают из поисковой выдачи, как только Роскомнадзор добавляет их в реестр запрещенных сайтов. «Синхронизация с реестром происходит автоматически», — отметили в компании.
Представители VK заявили, что компания действует в соответствии с законом и предписаниями регулятора.
«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что
Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.
Ранее «Яндекс» и Mail.ru удалили из выдачи своих поисковиков ссылки на сайты «Медузы», «Медиазоны», «Холода» и других СМИ, заблокированных в России.
После российского вторжения в Украину власти РФ начали блокировать независимые СМИ. В основном блокировки объяснялись «распространением заведомо ложной информации» о войне.
По данным проекта «Роскомсвобода» на 15 апреля, с начала войны Роскомнадзор заблокировал на территории России уже более 2300 ресурсов.