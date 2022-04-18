Россия объявила о высылке сотрудников посольства Болгарии в Москве

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Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата сотрудников посольства Болгарии в Москве. Число болгарских дипломатов, которых высылают из РФ, в заявлении ведомства не уточняется.

«Данная мера является ответом на принятое в марте болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить „persona nоn grata“ десятерых дипломатов посольства России в Софии», — говорится в сообщении.

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С начала вторжения России в Украину западные страны массово высылают российских дипломатов. Только в апреле, после того как стало известно об убийствах мирных жителей в городах Киевской области во время российской оккупации, персонами нон грата стали несколько десятков сотрудников российских посольств в разных странах, а также 19 сотрудников постпредства РФ при ЕС в Брюсселе.

В России пообещали ответить на высылку дипломатов. В частности, 15 апреля 18 сотрудников представительства Евросоюза в Москве были объявлены персонами нон грата.

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