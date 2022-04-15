Россия выслала 18 сотрудников представительства ЕС в Москве
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Россия объявила персонами нон грата 18 сотрудников представительства Евросоюза в Москве. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
Указанные дипломаты должны покинуть Россию «в ближайшее время».
В МИДе также отметили, что главе представительства ЕС в России Маркусу Эдереру был выражен решительный протест из-за объявления персонами нон грата 19 сотрудников постпредства РФ при ЕС и при Европейском сообществе по атомной энергии.
В ЕС выразили сожаление в связи с действиями России и назвали высылку 18 дипломатов «необоснованным шагом».
С начала войны европейские страны массово высылают российских дипломатов. В общей сложности персонами нон грата были объявлены более 200 работников российских дипмиссий. РФ в ответ высылает сотрудников посольств западных стран.