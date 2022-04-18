Минобороны РФ заявило об уничтожении «крупных партий» западного оружия во Львове «высокоточными ракетами». В результате удара погибли семь человек

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Минобороны РФ заявило, что утром 18 апреля нанесло удар «высокоточными ракетами» по логистическому центру украинских войск во Львове.

Как утверждает ведомство, там находились «крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние шесть дней… от США и европейских стран».

По сообщению властей Львовской области, в результате этих ракетных ударов погибли семь человек и 11 получили ранения, в том числе ребенок. Удары пришлись не только по военным объектам, но и по шиномонтажу.

Информацию об уничтожении крупных партий западного оружия власти Украины пока не прокомментировали.

Власти России утверждают, что в ходе войны в Украине наносят удары лишь по военным объектам. Большинство сообщений о гибели мирных жителей и разрушениях гражданской инфраструктуры в результате действий российских военных они отвергают, перекладывая ответственность на украинскую сторону.

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