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«Би-би-си»: убитый в Буче Илья Навальный оказался дальним родственником политика Алексея Навального

Источник: BBC News

Житель Бучи Илья Навальный, погибший во время оккупации города войсками России, оказался дальним родственником российского политика Алексея Навального. Об этом украинской службе «Би-би-си» сообщил их общий родственник, староста села Новое Залесье Павел Навальный.

«Да, Илья был дальним родственником Алексея, есть общий прадед», — заявил Павел Навальный. Сам он, по данным «Би-би-си», приходится политику троюродным братом.

Другие, более близкие родственники Алексея Навального в Киевской области не пострадали, рассказал староста.

О гибели Ильи Навального 17 апреля сообщило немецкое издание Bild. По словам жителей Бучи, его убили российские военные. Соседи нашли Илью Навального 12 марта с простреленной головой, рядом с телом лежал паспорт. Соседи предположили, что мужчину могли застрелить из-за того, что он оказался однофамильцем российского оппозиционера.

Представители Алексея Навального информацию о его родстве с погибшим не комментировали. Сам политик находится в исправительной колонии № 2 в городе Покров Владимирской области, куда его отправили после замены условного срока на реальный по делу «Ив Роше».

Что произошло в Буче и других городах Киевской области

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