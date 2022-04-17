Генштаб Украины: Россия начала принудительную мобилизацию в оккупированном Изюме в Харьковской области

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Генштаб Украины заявил, что Россия начала принудительную мобилизацию в городе Изюм в Харьковской области, который находится под контролем российских военных.

«За неимением человеческих ресурсов захватчики пытаются приобщить к войне местных жителей временно захваченных территорий. Так, в городе Изюм начата принудительная мобилизация мужчин», — сказано в сводке Генштаба, опубликованной вечером 17 апреля.

Независимого подтверждения этой информации в украинских источниках «Медузе» к моменту публикации новости найти не удалось.

В пресс-релизе также говорится о продолжении подготовки к проведению в оккупированной Россией Херсонской области референдума по созданию «Херсонской народной республики». О планах России сделать это власти Украины говорят с марта.

В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.

16 апреля сотрудник горсовета Изюма Максим Стрельник заявил, что Россия принудительно вывезла из города 50 человек, в то время как губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в мобильный пункт временного размещения в Белгороде привезли 58 жителей Изюма и 49 харьковчан — в основном, «пожилые люди, женщин и очень много детей».

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