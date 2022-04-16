В Петербурге прошли похороны генерала, погибшего в Украине

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На Серафимовском кладбище Петербурга прошли похороны генерал-майора, заместителя командующего 8-й армии Владимира Фролова. На сообщение пресс-службы администрации города обратила внимание «Фонтанка».

Церемонию прощания с генералом посетил губернатор Петербурга Александр Беглов. В своем заявлении он отметил, что Фролов — потомственный военный и «пал смертью храбрых в бою с украинскими националистами». Другие подробностей смерти генерала не приводятся.

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Украинская сторона утверждает, что с начала войны погибли , однако российские власти подтвердили смерть только одного из них — заместителя командующего 41-й общевойсковой армии сухопутных войск Андрея Суховецкого.

Минобороны РФ лишь дважды сообщало о потерях с начала войны в Украине. Последний раз — 25 марта — ведомство заявило о 1351 погибшем российском военном. По оценкам Генштаба ВСУ, российские потери достигают примерно 20 100 человек. При этом не уточняется идет ли речь только о погибших или также о раненых.

Другим источником информации о потерях российской стороны стали главы регионов или районов, а также местные СМИ. По состоянию на 5 апреля в российских официальных источниках опубликованы имена как минимум 1083 погибших российских военных, подсчитала «Русская служба Би-би-си». По данным издания, 217 (или 20% от всех подтвержденных потерь) из них — офицеры от младшего лейтенанта до генерала.

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