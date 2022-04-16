Минобороны РФ: потери украинской армии превышают 23 тысячи человек

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Безвозвратные потери армии и нацгвардии Украины, а также иностранных наемников составляют 23 367 человек. Об этом, сообщает «Интерфакс», во время брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, только в Мариуполе по состоянию на 16 апреля погибли более четырех тысяч военных, еще 1464 сдались. Те, кто остались, заблокированы на территории металлургического комбината «Азовсталь», сказал Конашеннков.

Всего, по данным российского ведомства, на момент окружения 11 марта в городе насчитывала порядка 8100 человек.

В ходе брифинга Конашенков также сообщил, что российские средства противовоздушной обороны сбили в районе Одессы украинский военно-транспортный самолет, который доставлял крупную партию западного вооружения.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN сказал, что во время войны погибли от 2500 до 3000 украинских военных. Еще около 10 000 военнослужащих получили ранения.

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.

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