 LʼOccitane объявила о закрытии всех магазинов в России

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Французская косметическая компания LʼOccitane объявила о закрытии всех своих магазинов в России, включая интернет-магазин, сообщает РИА Новости.

В России у LʼOccitane, следует из последнего на настоящий момент годового отчета компании, работали 112 магазинов.

После вторжения России в Украину многие международные компании, включая лидеров рынка парфюмерии и косметики LʼOreal и Estee Lauder, объявили о приостановке работы на российском рынке.

Руководство LʼOccitane за два дня до того, как было объявлено о закрытии магазинов в РФ, заявило BBC News, что компания не уйдет из России, чтобы не пострадали ее 700 сотрудников. При этом компания подчеркнула, что осуждает «несправедливое и необоснованное вторжение» в Украину и отказалась от инвестиций, а также поставок своей продукции в Россию.

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