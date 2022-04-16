«Единая Россия» потребовала заблокировать фейковый сайт фракции. На нем опубликовали сообщение о том, что Медведев приказал уничтожать спутники Starlink

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«Единая Россия» обратилась в Роскомнадзор с просьбой заблокировать поддельный сайт фракции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу партии.

Информация, размещенная на этом сайте, заявили в пресс-службе «Единой России», «вводит в заблуждение читателей и не относится к официальной позиции фракции и партии в целом, а также содержит информацию, которая дискредитирует Вооруженные силы РФ». IP-адрес фейкового сайта зарегистрирован в США, особо отметила пресс-служба партии.

Накануне на поддельном сайте фракции было опубликовано сообщение о том, что председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил об отданном Воздушно-космическим силам приказе уничтожить группировку спутников Starlink.

Якобы с помощью этих спутников украинские военные наводили ракеты для обстрела крейсера «Москва». Также утверждалось, что Игорь Осипов после потери «Москвы» отстранен с поста командующего Черноморским флотом до окончания расследования.

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Это сообщение со ссылкой на сайт фракции «Единой России» перепечатали, в частности, УНИАН и Baza, которая позже удалила пост и принесла извинения читателям.

Поддельный сайт, заблокировать который требует «Единая Россия», был создан месяц назад. Помимо фейковых сообщений на нем опубликованы и новости, которые есть на настоящем сайте фракции «Единой России».

Starlink — проект спутникового интернета, которым занимается компания Илона Маска SpaceX. После вторжения России в Украину компания SpaceX решила предоставить Украине доступ к Starlink и отправила оборудование для подключения к глобальной системе спутникового интернета.

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