Сценарист «Карточного домика» Бо Уиллимон приехал в Украину снимать документальный фильм о войне. Он посетил Бучу и Бородянку

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Один из сценаристов американского сериала «Карточный домик» Бо Уиллимон приехал в Украину для съемок документального фильма о войне. Об этом Уиллимон рассказал в интервью украинскому изданию «Обозреватель».

«Вместе с командой мы работаем здесь над документальной лентой об этой войне. Она будет рассказывать про опыт обычных людей, которые были вынуждены столкнуться с вторжением: как эти люди выживают, адаптируются, развиваются в эпицентре конфликта», — заявил Уиллимон в интервью, которое было опубликовано 12 апреля.

По словам сценариста, он и его команда уже посетили Бородянку и Бучу — города Киевской области, которые около месяца находились под российской оккупацией. Уиллимон заявил, что увидел там «невероятные масштабы разорения и потерь».

Бо Уиллимон в Буче

Бо Уиллимон — создатель «Карточного домика». Он адаптировал для Netflix одноименный мини-сериал британской телерадиокорпорации «Би-би-си», который вышел в 1990 году. Также Уиллимон был шоураннером первых четырех сезонов «Карточного домика».

Документальный фильм о вторжении российских войск в Украину также снимает голливудский актер и режиссер Шон Пенн. Он начал работу над фильмом в ноябре 2021 года, когда на Западе только начали говорить о наращивании российских войск у границ Украины. После начала войны Пенн приезжал в Украину и встречался там с президентом страны Владимиром Зеленским.

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