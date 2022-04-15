Мариупольский горсовет: российские военные начали эксгумировать тела людей, похороненных во дворах

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В Мариуполе российские военные начали вскрывать могилы местных жителей, похороненных во дворах жилых кварталов. Об этом сообщил городской совет Мариуполя со ссылкой на оставшихся в городе людей.

Российские войска начали процесс эксгумации тел, которые были похоронены во дворах жилых домов. Более того, оккупанты запрещают захоронение убитых ими же людей. В каждом дворе поставили своего смотрителя, который не позволяет мариупольцам предать земле своих умерших родных или знакомых. Зачем проводится эксгумация и куда будут направлены тела, неизвестно.

6 апреля городской совет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать мобильные крематории, с помощью которых российская армия якобы пытается скрыть количество убитых мирных жителей. По данным главного управления разведки Минобороны Украины, в Мариуполе работают 13 мобильных крематориев.

Горсовет Мариуполя утверждал, что к уничтожению тел погибших привлекли местных жителей, согласившихся сотрудничать с россиянами, и людей из самопровозглашенной ДНР. Координировать их деятельность якобы поручили местному пророссийскому политику Константину Иващенко, которого в начале апреля объявили мэром Мариуполя.

В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.

Как хоронили людей в Мариуполе

Жители Мариуполя хоронят соседей и близких прямо во дворах жилых домов Фотографии

Как хоронили людей в Мариуполе

Жители Мариуполя хоронят соседей и близких прямо во дворах жилых домов Фотографии

Мариуполь с начала войны блокирован российскими войсками и подвергается массированным обстрелам. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в городе разрушены 95% всех зданий и погибли десятки тысяч человек.

В Мариуполе до сих пор остаются украинские военнослужащие. Они держали оборону, в частности, на металлургическом заводе имени Ильича (15 апреля Минобороны РФ заявило о его полном «освобождении»). Главным очагом сопротивления остается завод «Азовсталь».

Что происходит в Мариуполе

Украинские морпехи в Мариуполе заявили о своем бедственном положении. Что там происходит? Часть из них теперь в российском плену — но другим удалось соединиться с «Азовом»

Что происходит в Мариуполе

Украинские морпехи в Мариуполе заявили о своем бедственном положении. Что там происходит? Часть из них теперь в российском плену — но другим удалось соединиться с «Азовом»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь