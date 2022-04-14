Фильм Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского» вошел в основной конкурс Каннского кинофестиваля

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Новый фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского» вошел в основной конкурс 75-го Каннского кинофестиваля. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Фильмы Серебренникова уже в третий раз участвуют в основном конкурсе Каннского кинофестиваля. Его картина «Лето» была представлена в рамках конкурсной программы в Каннах в 2018 году, а «Петровы в гриппе» — в 2021-м. Еще один фильм режиссера — «Ученик» — в 2016 году входил в программу «Особый взгляд» фестиваля.

«Жена Чайковского» — биографическая драма о супруге русского композитора Петра Чайковского Антонине. Главные роли в фильме сыграли Один Байрон, Алена Михайлова, Юлия Ауг, а также рэпер Оксимирон.

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75-й Каннский кинофестиваль пройдет на Лазурном берегу Франции с 17 по 28 мая. В 2022 году в основной конкурс в общей сложности включили 18 картин. Среди них - «Преступления будущего» Дэвида Кроненберга, «Время Армагеддона» Джеймса Грэя, «Тори и Локита» братьев Жан-Пьера и Люка Дарденн и «Треугольник печали» Рубена Эстлунда.

28 марта стало известно, что Хамовнический суд Москвы отменил условное осуждение Кирилла Серебренникова, ранее признанного виновным в особо крупном мошенничестве по . На следующий день отборщик фильмов для Каннского фестиваля Жоэль Шапрон сообщил, что Серебренников уехал из России.

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