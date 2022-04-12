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Беларусь ограничила вывоз гречки, сахара, соли и макарон

Источник: БЕЛТА

Правительство Беларуси ввело ограничения на вывоз сахара, соли, гречки и ряда других бакалейных товаров в связи с повышенным спросом в приграничных районах, сообщает «Белта».

Согласно решению белорусского правительства, в страны за пределами ЕАЭС из Беларуси теперь можно вывозить:

  • до одного килограмма муки (гречневой, пшеничной), некоторых видов круп (гречневой, рисовой, манной, овсяной, овсяных хлопьев, пшена), сахара, соли и макаронных изделий;
  • до одного литра растительного масла;
  • до трех банок мясных, молочных и рыбных консервов (за исключением детского питания).

Ограничения не распространяются на товары, купленные в магазинах беспошлинной торговли, которые расположены в пунктах пропуска на границе Беларуси.

«Постановление принято для защиты внутреннего рынка в связи с повышенным спросом в приграничных районах на бакалейные товары, которые физлица приобретают коммерческими партиями для вывоза за пределы Беларуси», — заявили в пресс-службе правительства.

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В середине марта правительство России запретило вывозить из страны сахар (до 31 августа), а также пшеницу, рожь, меслин, ячмень и кукурузу (до 30 июня). Вице-премьер Виктория Абрамченко объясняла, что это временная мера, которая «позволит удержать цены».

Согласно данным Росстата, за первые три месяца 2022 года индекс потребительских цен в России вырос на 9,99%. В частности, сахар и соль подорожали на 53% и 18% соответственно.

После начала вторжения российских войск в Украину в регионах России возник высокий спрос на сахар, из-за чего торговые сети ввели ограничения на продажу товаров в одни руки. В Минпромторге РФ при этом утверждают, что дефицита сахара в России нет, а ответственность за перебои в поставках возложили на посредников.

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