Из России запретили вывозить сахар до 31 августа
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Вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко сообщила в телеграме, что утвердила акты Минпромторга о запрете на экспорт из России сахара белого и сахара-сырца до 31 августа 2022 года.
Также до 30 июня из России запретили вывозить пшеницу, рожь, меслин, ячмень и кукурузу. При этом вывоз зерна будет разрешен «в пределах квоты по отдельным лицензиям», отметила вице-премьер.
«Для наших партнеров по Евразийскому союзу вывоз сахара будет возможен по отдельным решениям Минсельхоза. В перечень исключений также включены поставки в ЛНР и ДНР», — заявила Виктория Абрамченко. Она добавила, что это временная мера, которая «позволит удержать цены».
После начала вторжения российских войск в Украину в регионах России возник высокий спрос на сахар, из-за чего торговые сети ввели ограничения на продажу товаров в одни руки.
В Минпромторге РФ при этом утверждают, что дефицита сахара в России нет, а перебои в поставках возникли из-за посредников, которые «переложили его на склад и ждут, когда у нас сахар поднимется процентов на 50 в цене».