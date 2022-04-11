В Петербурге художницу Сашу Скочиленко заподозрили в «фейках» о российской армии из-за замены ценников в магазинах на информацию о погибших в Мариуполе

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У петербургской художницы Саши Скочиленко прошли обыски по делу о «фейках» про российские вооруженные силы (часть 1 статьи 207.3 УК РФ). Об этом « » рассказал журналист Арсений Веснин. «Ротонде» информацию о деле Скочиленко подтвердил адвокат Дмитрий Герасимов.

9 апреля Скочиленко участвовала в антивоенном концерте, пишет «Бумага». Утром 11 апреля к ее знакомому музыканту приехали сотрудники правоохранительных органов. Скочиленко поехала к нему, после чего их обоих задержали и они перестали выходить на связь. По словам Васенина, художница успела сообщить друзьям, по какой статье проходит обыск.

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После следственных действий художницу повезли на допрос в Следственный комитет в качестве подозреваемой, сообщает проект «Сетевые свободы». По данным правозащитников, Скочиленко подозревают в том, что она заменила в продуктовых магазинах ценники на листовки с информацией об обстреле драмтеатра и гибели мирных жителей в Мариуполе.

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