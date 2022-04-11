Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия обратится в суд в случае объявления дефолта по евробондам

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Российские власти будут обращаться в суд, если страны Запада объявят России дефолт из-за отсутствия выплат по еврооблигациям в валюте. Об этом министр финансов Антон Силуанов заявил в интервью «Известиям».

По его словам, Россия сделала «все возможное», чтобы в условиях санкций расплатиться по евробондам в тех валютах, в которых осуществлялись заимствования (в первую очередь это доллары).

С чем мы столкнулись? Валютные счета Минфина были заморожены, как и золотовалютные резервы Центрального банка. Тем не менее мы до последнего момента даже в этих условиях проводили наши расчеты в долларах по своим обязательствам, получая лицензии, разрешения на использование наших валютных средств.

Однако на прошлой неделе власти США заблокировали очередные выплаты в долларах, и Россия впервые расплатилась по евробондам в рублях.

Смогут ли они конвертировать рублевые средства в иностранную валюту? Смогут, но наша позиция — это может быть сделано после того, как будет обеспечена разморозка валютных счетов России. Если ведется экономическая и финансовая война против нашей страны, мы вынуждены реагировать, тем не менее, выполняя все свои обязательства

По мнению Силуанова, западные страны стараются нанести ущерб имиджу России, «а дефолт — это удар по имиджу страны как надежного заемщика».

Конечно, мы будем судиться, потому что мы предприняли все необходимые действия для того, чтобы инвесторы получили свои выплаты. Мы будем предъявлять в суде наши платежки, подтверждающие наши старания заплатить [по евробондам] как в валюте, так и в рублях. Это будет непростой процесс.

В какие судебные структуры будут обращаться власти России, Силуанов не уточнил.

В середине марта агентство Fitch — одно из тройки международных рейтинговых агентств — предупредило, что будет расценивать выплаты России по еврооблигациям в рублях как суверенный дефолт.

На тот момент РФ еще расплачивалась по евробондам в долларах, но в начале апреля власти США заблокировали такую возможность. Белый дом заявил, что это было сделано в рамках усиления давления на Россию, чтобы заставить Москву выбирать между дефолтом и истощением ее долларовых резервов.

9 апреля международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте до SD, что означает дефолт по некоторым обязательствам.

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