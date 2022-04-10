В Бурятии тренера спортивной школы трижды оштрафовали за сорванные буквы Z. Доказательства по делу предоставило руководство учебного заведения

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Заиграевский районный суд Бурятии трижды оштрафовал 64-летнего тренера спортивной школы поселка Онхой Валерия Яковлева за «дискредитацию» вооруженных сил России (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ). Доказательства по делу — записи с видеокамер и диктофона — полиции и суду предоставила школа, сообщает издание «Люди Байкала».

Первое заседание по двум эпизодам «дискредитации» состоялось 5 апреля. Еще через три дня суд признал Яковлева виновным по третьему эпизоду. Общая сумма назначенных штрафов — 90 тысяч рублей.

По данным «Людей Байкала», 23 и 24 марта сорвал с двери спортшколы букву Z из георгиевской ленточки. По словам тренера, его возмутило, что символ появилась именно на детской школе. «Я считаю, что дети вне политики. Они тренируются. Все остальное им — до лампочки», — заявил Яковлев.

На третий день вахтер отказалась выдавать тренеру ключи от кабинета и сообщила, что его вызывает директор Инесса Карпукова. «Тут я вспылил. Говорю: «Кто директор такая, чтобы я к ней ходил?». Потом еще что-то начал высказывать. Про то, какое право имеет директор вешать этот знак, не спросив остальных. Про то, что все как бараны — идут, куда скажут. Про то, что я — против войны». Я же не знал, что все это идет на диктофон», — рассказал Яковлев.

Вахтер записала монолог тренера и сообщила об инциденте директору. Та вызвала полицию, после чего Яковлева задержали.

«Думаю, если бы не эти военные действия, спустили бы все на тормозах. Вызвали бы, пожурили его маленечко, да и все. Но сейчас федеральный закон вышел, и сам Путин сказал, что нужно пресекать все какие-то экстремистские действия, которые против российской армии и против военных операций. Поэтому мы пошли на данные моменты», — заявила изданию директор.

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Карпукова сказала, что Яковлев — «человек с ненормальной агрессией». Она объяснила решение вызвать полицию тем, что вахтеры в школе «боялись тренера». «Поэтому и пошли на этот шаг и записали его. Потом полицейские пришли и весь этот материал забрали, вот и все. На суде он понял, с кем имеет дело и под какую статью он попал. Пусть скажет спасибо, что еще экстремизм ему не вменили», — добавила она.

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