«Матч ТВ»: российские призеры Олимпиады получат деньги вместо автомобилей

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Фонд поддержки олимпийцев России решил вручить российским призерам зимних Олимпийских игр в Пекине денежную компенсацию вместо автомобилей, которые традиционно получали олимпийцы. Об этом сообщает «Матч ТВ», не раскрывая источник информации.

«Подобная замена связана с тем, что в текущей ситуации иностранные производители не могут предоставить необходимое количество автомобилей российским спортсменам», — утверждает телеканал.

Помимо этого, отмечает «Матч ТВ», призеры Олимпиады получат гарантированные денежные выплаты от правительства РФ: по 4 миллиона рублей за золотую медаль, 2,5 миллиона рублей за серебряную и 1,7 миллиона рублей за бронзовую. Всего сборная России на Олимпиаде в Китае получила 32 медали — 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.

После летних и зимних Олимпийских игр российские чемпионы и призеры получали в подарок дорогие иномарки. Так, в 2021 году, после летней Олимпиады в Токио, золотые медалисты получили автомобили BMW X5, а серебряные и бронзовые — BMW X3.

Фонд поддержки олимпийцев России, который с 2006 года вручает иностранные автомобили российским олимпийцам, это пока не комментировал.

После российского вторжения в Украину многие иностранные автопроизводители объявили о приостановке производства или уходе из России. Из-за отсутствия поставок продажи новых автомобилей из США, Японии или Европы практически остановились. Продажи новых легковых автомобилей в России, по оценкам аналитиков, в марте упали на 62,9%, а цены в среднем выросли на 40%.

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