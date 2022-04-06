Продажи новых легковых автомобилей в России в марте упали на 62,9%

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В марте 2022 года в России продали 55 129 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 93 547 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение продаж составило 62,9%, говорится в исследовании Ассоциации европейского бизнеса (.pdf).

Это сравнимо с показателями апреля 2020 года, когда на фоне пандемии коронавируса, по данным ассоциации (.pdf), автомобильный рынок России упал на 72,4%, а автодилеры продали 38 922 автомобиля.

В марте 2022 года продажи «АвтоВАЗа» сократились на 64%, до 12 289 автомобилей, продажи Kia — на 68%, до 6336 машин, а Hyundai — на те же 68%, до 4909 машин. Все три упомянутые компании лидируют в рейтинге Ассоциации европейского бизнеса по количеству проданных автомобилей в марте.

Продажи новых автомобилей из США, Японии или Европы практически встали из-за отсутствия новых поставок — многие иностранные автопроизводители объявили о приостановке производства или уходе из России после российского вторжения в Украину.

Стоимость новых автомобилей в России, по данным «Автостата» и российских автоконцернов, в марте в среднем выросла на 40%.

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