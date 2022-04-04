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Цены на новые автомобили в России в марте в среднем выросли на 40%

Источник: Коммерсант

Стоимость новых автомобилей, продаваемых у автодилеров в России, в марте 2022 года в среднем выросла на 40%, сообщает газета «Коммерсант», ссылаясь на результаты собственного опроса дилеров и данные «Автостата».

У 26 автоконцернов в России, которые не убрали цены со своих сайтов, автомобили подорожали на 35–45%. При этом некоторые импортеры и дистрибьюторы убрали розничные рекомендованные цены с сайтов из-за нестабильности курса и необходимости часто пересматривать прайс-листы.

В марте «АвтоВАЗ» дважды повысил цены на автомобили марки Lada — на 11–47% в зависимости от модели и комплектации. Самая популярная иномарка Kia выросла в цене на 24–39%. Сильнее всего — в среднем на 50–60% — подорожали автомобили премиум-класса.

Пока склады дилеров не опустели, но из-за высоких цен и падения реальных доходов населения спрос уже упал — проходимость автосалонов минимальна. Некоторые дилеры говорят о падении продаж на 60% в марте и ожидают ухудшения.

Коммерсант

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