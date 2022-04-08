Власти Украины: в поселке Макаров под Киевом нашли тела 132 мирных жителей, убитых российскими военными

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Глава поселка Макаров в Бучанском районе Киевской области Вадим Токарь утверждает, что российские военные убили по меньшей мере 132 мирных жителя, сообщает «Украинская правда».

Вадим Токарь заявил в эфире украинского телемарафона, что местные жители «были расстреляны». По его словам, погибших находили отдельно и в массовых захоронениях.

Поселок Макаров, по словам его главы, разрушен на 40%, многие дома не подлежат восстановлению. До российского вторжения в Украину в поселке жили 15 тысяч человек, во время активной фазы обороны — меньше одной тысячи, добавил Токарь.

В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные лица той или иной стороны конфликта.

После ухода российских войск из Киевской области в СМИ и соцсетях появились фото и видео тел погибших на улицах Бучи и других городов региона. Люди были в гражданской одежде, некоторые — со связанными за спиной руками. Власти Украины обвинили в этом российских военных, власти РФ называют сообщения об убийствах мирных граждан «провокацией».

По данным Der Spiegel, разведка Германии перехватила радиопереговоры российских военных, в которых они обсуждали убийства мирных жителей в Буче. Так, в одном из диалогов один военный сказал другому, что вместе с сослуживцами убил человека на велосипеде. Немецкая разведка пришла к выводу, что убийства мирных жителей могли быть частью «четкой стратегии» по «запугиванию мирного населения и подавлению сопротивления».