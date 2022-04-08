В Ленинградской области разбился истребитель МиГ-31
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В Ленинградской области потерпел крушение истребитель-перехватчик МиГ-31, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
Истребитель разбился «во время выполнения планового учебно-тренировочного полета», заявили представители военного округа. Экипаж, по их словам, катапультировался. В каком состоянии находятся пилоты, не уточняется.
К месту происшествия направлены три вертолета Ми-8 поисково-спасательной службы. Жертв и разрушений на земле нет.
По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность.
В 2021 году сообщалось о шести крушениях российских военных самолетов, четыре из них произошли за один месяц. В 2022 году 24 февраля в день начала российского вторжения в Украину в Воронежской области разбился Ан-26 ВКС России, экипаж погиб.
Данные о потерях самолетов в зоне боевых действий Минобороны РФ не публикует. Украинская сторона оценивает потери российских войск в 150 самолетов и 135 вертолетов.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта, невозможно.