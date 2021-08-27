В Перми разбился Су-24. Это четвертое крушение военного самолета в России за месяц

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

В Перми потерпел крушение бомбардировщик Су-24, сообщает РЕН ТВ.

Пилотам удалось катапультироваться. По данным источника ТАСС, инцидент произошел сразу после взлета.

Информированный источник «Интерфакса» сообщил, что причиной крушения стал отказ техники. Самолет выполнял тренировочный полет.

18 августа в Астраханской области разбился МиГ-29. Пилот погиб.

17 августа в Подмосковье разбился опытный образец нового военно-транспортного самолета Ил-112В. Погибли все три члена экипажа, находившихся на борту.

31 июля в Охотском море потерпел крушение истребитель Су-35. Пилот смог катапультироваться.

Читайте также

В Подмосковье во время испытаний разбился транспортный самолет Ил-112В. Погибли трое летчиков

Читайте также

В Подмосковье во время испытаний разбился транспортный самолет Ил-112В. Погибли трое летчиков

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег