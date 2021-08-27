В Перми разбился Су-24. Это четвертое крушение военного самолета в России за месяц
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В Перми потерпел крушение бомбардировщик Су-24, сообщает РЕН ТВ.
Пилотам удалось катапультироваться. По данным источника ТАСС, инцидент произошел сразу после взлета.
Информированный источник «Интерфакса» сообщил, что причиной крушения стал отказ техники. Самолет выполнял тренировочный полет.
18 августа в Астраханской области разбился МиГ-29. Пилот погиб.
17 августа в Подмосковье разбился опытный образец нового военно-транспортного самолета Ил-112В. Погибли все три члена экипажа, находившихся на борту.
31 июля в Охотском море потерпел крушение истребитель Су-35. Пилот смог катапультироваться.