В Подмосковье во время испытаний разбился транспортный самолет Ил-112В. Погибли трое летчиков

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Оцепление на месте падения Ил-112В в районе аэродрома Кубинка, 17 августа 2021 года Ирина Бужор / Коммерсантъ

Днем 17 августа в Московской области разбился опытный образец новейшего легкого военно-транспортного самолета . Самолет упал в лесу во время тренировочного полета при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех»).

Перед падением правый двигатель самолета загорелся, о чем экипаж сообщил на землю. Спустя несколько секунд, судя по видео очевидца, самолет стал терять скорость, накренился на правый борт, перевернулся и упал в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы. Летчики до последнего пытались увести самолет от жилых домов. Ил-112В полностью сгорел во время крушения. На земле разрушений нет.

В Подмосковье разбился Ил-112В TASS

При крушении погибли трое летчиков. Среди них — Герой России Николай Куимов, возглавлявший экипаж самолета. На борту также находились летчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев. Первоначально о гибели экипажа сообщили источники российских СМИ, затем это подтвердили в Объединенной авиастроительной корпорации. Компания выразила соболезнования родным и близким членов экипажа.

Командир экипажа Николай Куимов — летчик-испытатель первого класса, шеф-пилот «Ил». В прошлом участвовал в испытаниях широкофюзеляжного самолета Ил-96-300ПУ, тяжелого транспортника Ил-76МФ, ближнемагистрального пассажирского самолета Ил-114-100 и легкого транспортника Ил-112В. Именно он управлял Ил-112В во время его первого испытательного полета 30 марта 2019 года. Всего Куимов освоил более 35 типов самолетов. По информации из открытых источников, Дмитрий Комаров участвовал в испытаниях многих самолетов компании «Ил». Николай Хлудеев, по словам его родных, летал на Ил-112В «с первого подъема».

Среди возможных причин крушения рассматривают техническую неисправность и ошибку экипажа. «Машина экспериментальная, опытная, ее испытывали при избыточных нагрузках. Версия отказа техники в числе приоритетных», — сказал информированный источник «Интерфакса». Он также предположил, что экипаж «из-за усталости» или другой причины допустил ошибку. Официально причины крушения не комментировали.

Летчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев считает, что причиной крушения, вероятно, стал технический фактор. «В данной ситуации, насколько я полагаю, загорелся двигатель. Сам двигатель можно выключить и заглушить. Я могу предположить, что произошел разрыв гидросистемы. Ее ничем не потушишь», — сказал Толбоев. По его словам, самолет шел на снижение, у экипажа не было времени, чтобы разобраться с возгоранием.

После начавшегося пожара, рассказал источник «Интерфакса», экипаж попытался отключить двигатель и зайти на посадку с разворотом вправо. «Для этого на правый борт был дан крен. Однако крен по какой-то причине оказался избыточным, а машина потеряла управление», — сказал источник.

«Ростех» создал комиссию для расследования крушения самолета. В госкорпорации сообщили, что к внутреннему расследованию привлекут специалистов авиастроительных НИИ и заводов. Комиссию по выяснению причин крушения возглавит замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров, поскольку упавший самолет состоит в реестре экспериментальной авиации ведомства. Следственный комитет возбудил уголовное дело по о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

Ил-112В — самолет, разработка которого ведется с начала 2000-х годов. Изначально его задумывали как пассажирский самолет, но позже начали создавать военную версию. В 2003 году проект Ил-112 выиграл конкурс Минобороны РФ на лучший проект легкого военно-транспортного самолета. Однако в 2010-2011 годах от его разработки отказались в пользу украинского Ан-140. Контракт на завершение опытно-конструкторских работ и выпуск первых опытных самолетов Ил-112 выдали осенью 2014 года. Первый полет самолета прошел в марте 2019 года.

Как отмечает ТАСС, испытания самолета шли сложно, в частности, неоднократно сообщалось, что опытные экземпляры машины получились слишком тяжелыми. По неподтвержденной информации, которую приводит проект WarGonzo, у Ил-112В во время прошлых испытательных полетов возникали проблемы с двигателем.

Ил-112В, разбившийся в Кубинке, — единственный летный образец самолета. За несколько дней до крушения он прилетел из Воронежа в подмосковный Жуковский для подготовки к военно-техническому форуму «Армия-2021».

Александр Бакланов