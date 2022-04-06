Умер Владимир Жириновский

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский умер в возрасте 75 лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Валерий Шарифулин / ТАСС

«После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский… Для нас всех — это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нем всегда будет в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Володин также сообщил о смерти лидера ЛДПР на заседании Госдумы и объявил минуту молчания. Думская фракция ЛДПР подтвердила, что ее председатель умер 6 апреля.

Обновлено. Временно исполняющим обязанности руководителя фракции ЛДПР в Госдуме назначен Леонид Слуцкий, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление партии.

2 февраля Владимир Жириновский был госпитализирован с коронавирусом в Центральную клиническую больницу Управления делами президента (ЦКБ) в Москве.

В начале марта ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что политика вывели из состояния медикаментозного сна, в котором он находился для поддержки организма. Однако через несколько дней СМИ сообщили об ухудшении состояния лидера ЛДПР, в партии это опровергли.

25 марта о смерти Жириновского сообщили телеграм-канал Mash и сенатор Александр Пронюшкин. Вскоре Володин и ЛДПР эту информацию опровергли. Пронюшкин удалил пост и извинился. Володин посоветовал ему сложить полномочия. В Кремле мартовские сообщения о смерти Жириновского назвали «уткой», заявив, что политик в тяжелом состоянии и находится под контролем врачей. В ЛДПР пригрозили сообщившим о смерти Жириновского исками.