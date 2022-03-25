Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

ЛДПР подает заявление в Генпрокуратуру России и готовит иски против «клеветников», сообщивших о смерти лидера партии Владимира Жириновского. Об этом сообщила пресс-служба ЛДПР.

ЛДПР приложит все силы к тому, чтобы наказать лжецов, которые «похоронили» Жириновского. Повторяем: его состояние стабильно и не ухудшалось! <…>

Мы убеждены, что в период, когда страна в стрессе, когда информационный фон итак накален до предела, подобные «фейки» — это не просто газетная «утка», а настоящая антигосударственная провокация, которую нельзя спускать с рук.

Обновлено. Первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов попросил генпрокурора РФ Игоря Краснова провести проверку в отношении телеграм-канала Mash, который один из первых сообщил о смерти Владимира Жириновского. Политик также потребовал принять к Mash меры прокурорского реагирования «вплоть до возбуждения административных и уголовных дел» и рассмотреть возможность признания телеграм-канала «нежелательной организацией».

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

25 марта о смерти Владимира Жириновского сообщил телеграм-канал Mash, а также сенатор Александр Пронюшкин. Вскоре спикер Госдумы Вячеслав Володин и ЛДПР эту информацию опровергли, а Пронюшкин удалил пост и извинился. Володин посоветовал ему сложить полномочия.

В Минздраве России рассказали, что состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную медицинскую помощь.

В Кремле назвали сообщения о смерти Жириновского «уткой», отметив, что это «неприлично». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что политик жив и находится в тяжелом состоянии под контролем врачей.

2 февраля Владимир Жириновский был госпитализирован с коронавирусом в Центральную клиническую больницу Управления делами президента (ЦКБ) в Москве.

11 марта ТАСС со ссылкой на источник сообщили, что политика вывели из состояния медикаментозного сна, в котором он находился для поддержки организма. Тогда же Володин говорил, что Жириновский планирует посетить ближайшее заседание Госдумы. Этого не произошло.

20 марта источник РЕН ТВ заявил, что состояние лидера ЛДПР ухудшилось и его снова ввели в медикаментозную кому. В пресс-службе фракции эту информацию опровергли, сообщив, что политик продолжает лечение и реабилитацию.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь