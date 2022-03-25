В Совете Федерации сообщили о смерти Владимира Жириновского. Спикер Госдумы это опроверг: «Состояние тяжелое, но он жив»

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РИА Новости сообщило со ссылкой на сенатора Александра Пронюшкина, что в московской клинике умер лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Пронюшкин заявил о смерти Жириновского в своем телеграм-канале, но позже удалил пост и извинился за публикацию. «Приношу свои извинения за публикацию на моем канале непроверенной информации о Владимире Вольфовиче Жириновском. Пост удален, причастные к публикации — понесут ответственность», — цитирует новое сообщение сенатора РБК.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг информацию о смерти лидера ЛДПР и призвал пожелать Жириновскому выздоровления.

«Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив. Состояние его действительно тяжелое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец», — говорится в посте Володина. Спикер также посоветовал Пронюшкину сложить полномочия.

Состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную медицинскую помощь, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

2 февраля Жириновского госпитализировали с ковидом в Центральную клиническую больницу Управления делами президента (ЦКБ) в Москве. 11 марта стало известно, что политика вывели из состояния медикаментозного сна, в котором он находился для поддержки организма.

Поправка. Первоначально в заголовке и тексте этой новости говорилось, что Владимир Жириновский умер. Позднее текст был изменен с учетом информации от Вячеслава Володина и Минздрава РФ.