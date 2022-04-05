WSJ: новые санкции ЕС предусматривают закрытие границ для российских грузоперевозчиков

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Еврокомиссия предложила в рамках новых санкций в отношении России запретить импорт российского угля, экспорт продукции машиностроения в РФ, а также закрыть сухопутные границы для российских грузоперевозчиков и запретить судам под российским флагом заходить в порты стран ЕС, пишет The Wall Street Journal.

Также, по данным издания, предусмотрены новые ограничительные меры в отношении российских бизнесменов и членов их семей.

Санкции, напоминает WSJ, должны будут одобрить все 27 стран, входящие в Евросоюз.

Источники Reuters в Еврокомиссии, в свою очередь, сообщили, что под запрет, помимо угля, попадет импорт цемента, древесины, резины и других категорий продуктов, суммарной стоимостью в 9 миллиардов евро в год.

Также планируется запретить поставки в Россию полупроводников, компьютеров, оборудования для транспорта и электросетей, а также технологий для сжиженного газа на общую сумму 10 миллиардов евро в год.

Bloomberg также сообщает о планах запретить импорт российского угля в ЕС, однако уточняет, что параметры эмбарго и его вступления в силу пока обсуждаются.

Источники Bloomberg подтверждают и запрет на доступ в ЕС большинству российских грузоперевозчиков — по суше и по морю. Также, по версии этого агентства, предполагается применить полномасштабные санкции к российским банкам, ранее отключенным от SWIFT, среди которых ВТБ и Промсвязьбанк.

Ранее сообщалось, что в новый пакет санкций в отношении России может войти запрет на импорт российского угля и нефти. Об этом, в частности, говорил президент Франции Эммануэль Макрон 4 апреля. Также появлялись сообщения, что Латвия, Эстония, Литва и Польша могут закрыть свои наземные границы для грузоперевозок в Россию и из России. Латвия ранее заявляла о возможности закрытия портов для российских судов, но подчеркивала, что на это необходимо решение Евросоюза.

Предполагается, что новый пакет санкций будет ЕС введен до конца текущей недели. Ускорить принятие очередных ограничительных мер Евросоюз решил после сообщений об убийстве мирных жителей в Буче — пригороде Киева, где до недавнего времени находились российские военные. Россия причастность к убийствам жителей Бучи отрицает.

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