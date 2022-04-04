Макрон потребовал ограничить экспорт нефти и угля из России из-за убийств мирных жителей в Буче

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что необходимо ужесточить санкции в отношении России из-за убийств мирных жителей в городе Буча в Киевской области Украины, сообщает Reuters.

«Есть очень четкие признаки, указывающие на военные преступления. Более или менее установлено, что российская армия несет ответственность [за убийства в Буче]», — сказал Макрон в интервью радиостанции France Inter.

По мнению президента Франции, новый раунд санкций в отношении России должен затронуть экспорт российского угля и нефтепродуктов.

По данным Financial Times, Евросоюз собирается обсудить новый санкционный пакет 6 апреля. Издание отметило, что ранее некоторые страны ЕС предложили такие дополнительные ограничительные меры, как расширение индивидуальных санкций, экспортные ограничения и эмбарго на поставки энергоносителей, включая нефть, уголь и газ, а также запрет на использование российскими судами портов Евросоюза.

The Washington Post пишет, что власти США также рассматривают возможность ужесточить санкции в отношении России из-за случившегося в Буче. По словам источников издания, в администрации Байдена обсудили «вторичные санкции» против стран, продолжающих торговать с Россией, а также ограничения в отношении российской горнодобывающей промышленности, транспортной сферы и финансового сектора. Источники WP отметили, что решение пока не принято.

После ухода российских войск из Киевской области в городе Буча нашли десятки тех погибших мирных жителей, у некоторых из них были связаны руки. Фотографии и видео из Бучи опубликовали независимые журналисты. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в убийствах в Буче российских военных. Минобороны России отрицает причастность к убийству мирных жителей в Буче, называя фото и видео с погибшими «постановкой». Россия запросила заседание Совбеза ООН в связи с «чудовищной провокацией» в Буче.

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