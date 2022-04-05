В российских школах проведут уроки о санкциях из-за войны в Украине и пользе импортозамещения

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Министерство просвещения РФ направило в школы новые рекомендации о проведении специального урока на фоне войны в Украине.

Как пишет «Коммерсант», учителей попросили организовать в рамках курса по обществознанию занятие в 5–11-х классах по теме «Антироссийские санкции и их влияние на отечественную экономику». Методичку с материалами к такому уроку передал газете подмосковный учитель. В Минпросвещения подтвердили, что рассылали по школам такие материалы, подготовленные подведомственным Институтом стратегии развития образования.

В методичке учителю предлагается «показать возможности России по преодолению негативных последствий санкционного давления западных стран на экономическую сферу жизни нашего общества, дать представление об основных направлениях антисанкционной политики в РФ».

Преподавателю следует объяснить детям, что такое санкции и какими они бывают (заморозка части золотовалютного резерва России, активов государственных корпораций и банков, уход зарубежных компаний из страны). Также учитель должен уточнить, что стало причиной наложения нынешних санкций — «проводимая Россией специальная военная операция на Украине, вызванная необходимостью защитить население Донбасса».

Также министерство подготовило видеоролик о пользе импортозамещения в условиях санкций. В нем говорится, что в 1990-е годы «внедрялась идея превосходства любой импортной продукции и неспособности российских производителей внедрять свои аналоги», но теперь ситуация кардинально изменилась и доля российских товаров выросла в разы во многих сферах.

«Учитель совместно с учащимися делает вывод о том, что экономическая политика в последние годы была направлена на повышение защищенности отечественных производителей, обеспечение ее устойчивости в условиях внешних кризисов», — говорится в сценарии урока.

В конце занятия школьникам предложено заполнить анкету «обратной связи» и ответить на следующие вопросы: «Справедливы ли санкции в отношении России?», «Приведут ли санкции к укреплению экономики России?», «Кто понесет большие экономические потери?» (на последний предлагается три варианта ответов: Россия, страны НАТО, все страны мира).

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

После начала войны в Украины в российских школах по рекомендации Минпросвещения провели уже несколько специальных уроков. Одно из занятий посвящалось формированию «адекватной позиции по вопросу проведения специальной миротворческой операции в Украине», на другом рассказывали о фейках про «спецоперацию». Также проводился урок «Братство славянских народов», где школьникам рассказали о близости культур России, Беларуси и Украины, «которые должны именно сегодня оставаться единым народом и не поддаваться на провокации тех, кто пытается их разделить». Некоторые учителя отказывались проводить эти занятия.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь