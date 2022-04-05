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Глава группы НЛМК, один из богатейших бизнесменов России Владимир Лисин высказался по поводу последствий вторжения РФ в Украину для экономики и лично для него. Выдержки из заявления Лисина публикует газета «Коммерсант».

«Сегодняшняя ситуация — это больше чем очередной экономический кризис, с которыми мы сталкивались ранее. Она требует гораздо более серьезного подхода и качественных, взвешенных решений», — заявил Лисин.

В новой экономической реальности, в которой Россия оказалась после введения санкций и ухода с ее рынка ряда компаний, «разрушаются формировавшиеся годами цепочки поставок, сбоят логистика, платежная и финансовая инфраструктура», считает Лисин, добавляя, что «на этом фоне ежедневно меняются правила игры, появляются новые ограничения».

По мнению главы НЛМК, некоторые решения, которые в этой ситуации принимают российские власти, вызывают обеспокоенность. «Очевидно, многие меры сейчас принимаются стремительно, их последствия не были проанализированы в полной мере», — заявил он.

Среди таких инициатив он, в частности называл экспортных товаров, которые предполагается продавать за рубли. «Переход на платежи в рублях просто выбросит нас с международных рынков», — считает Лисин.

Также глава НЛМК усомнился в том, что депозитарных расписок на ценные бумаги российских компаний с иностранных бирж с последующей конвертацией в российские акции поможет стабилизировать экономику. «Предложенный законопроект несет не снижение рисков, а рост. Ущемляются права акционеров, которые поверили в Россию и многие годы инвестировали в российский рынок», — считает Лисин.

Говоря о персональных санкциях, под которыми оказались многие российские бизнесмены, но не он сам, Лисин заявил, что с одной стороны «санкции способны разрушить все, что создавалось на протяжении многих лет» и вызвать «каскад негативных последствий для десятков тысяч работников и еще десятков, а может, и сотен тысяч сотрудников различных компаний-партнеров и клиентов».

«С другой стороны — и это важная часть моего отношения, — стыдно жаловаться на личные проблемы в ситуации гуманитарной катастрофы. Санкции могут казаться сколько угодно несправедливыми, с элементами коллективной ответственности, если хотите, но гибель людей и разрушение городов будут пытаться остановить любыми доступными средствами».

По данным журнала Forbes, Владимир Лисин занимает третье место в списке богатейших бизнесменов России 2021 года. Его состояние журнал на момент публикации рейтинга весной 2021 года оценивал в 26,2 миллиарда долларов.

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