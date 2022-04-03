В Латвии заявили об остановке поставок российского газа в страны Балтии

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С начала апреля в Латвию, Литву и Эстонию больше не поступает природный газ из России, сообщил Латвийскому радио председатель правления оператора системы природного газа Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдис Барисс.

Требование России платить за газ в рублях стало четким сигналом для всех участников рынка, что зависимость от российских поставок должна быть снижена, считает Барисс.

«Хотя сомнения в том, что на российские поставки можно положиться, уже были, эти события ясно показывают, что с точки зрения безопасности никакой уверенности больше нет», — подчеркнул он.

По словам главы Conexus, сейчас поставки газа в страны Балтии идут из Клайпедского терминала сжиженного газа (Литва) и Инчукалнского газохранилища (Латвия).

Обновлено. В Conexus уточнили, что речь идет о плановом прекращении подачи газа на участке Изборск — Инчукалнс. Прокачка газа по этому участку остановлена с 1 по 7 апреля для проведения работ.

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С апреля действует новый порядок оплаты поставок российского газа — с обязательной конвертацией валюты контрактов в рубли через Газпромбанк. Он был введен указом президента России Владимиром Путиным.

Страны «Большой семерки» и Евросоюза еще до ведения нового порядка отказались выполнять российские требования об оплате газовых поставок в рублях. 2 апреля Литва первой в ЕС объявила о полном отказе от газа из России.

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