Телеканал Минобороны РФ рассказал о задаче российских морпехов закрепиться под Киевом

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Российские морские пехотинцы проводят «зачистку» населенных пунктов в Киевской области, чтобы закрепиться на этих позициях. Об этом говорится в сообщении телеканала «Звезда», подведомственного Минобороны РФ.

«Командир одного из подразделений морской пехоты Алексей Шабулин отметил, что в настоящее время российские морпехи проводят поисково-разведывательные действия и осуществляют зачистку населенных пунктов с дальнейшей задачей закрепиться в них», — говорится в сообщении телеканала.

В материале «Звезды» также сказано, что подразделения ВДВ вместе с морской пехотой пять суток успешно сдерживали украинские силы на направлении Гостомель — Буча — Озера. В итоге, по данным телеканала, морские пехотинцы взяли под свой контроль «территорию от реки Ирпень по направлению к Киеву, общей протяженностью пять километров».

30 марта в Минобороны РФ заявили о «кардинальном сокращении» военной активности на киевском и черниговском направлениях и плановой перегруппировке российских войск для завершения «спецоперации» в Донбассе. Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский говорил, что военная деэскалация на этих направлениях — «это не прекращение огня».

Утром 1 апреля министерство обороны Великобритании сообщило, что украинские военные освободили села Слобода и Лукашовка к югу от Чернигова, которые находятся вдоль трассы на Киев, одного из основных маршрутов снабжения. Также, по данным министерства, украинцы «проводят успешные, но ограниченные контратаки» к востоку и северо-востоку от Киева. Кроме того, Чернигов и Киев подвергаются постоянным авианалетам и ракетным ударам.

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