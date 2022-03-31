Роскомнадзор заблокировал сайт Антивоенного комитета России. Под блокировку попал проект помощи эмигрантам «Ковчег»

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Роскомнадзор заблокировал сайт Антивоенного комитета России, в том числе страницу проекта помощи эмигрантам «Ковчег». Об этом сообщил сам проект.

«Наш сайт проекта помощи эмигрантам „Ковчег“ заблокировал Роскомнадзор на территории России по требованию Генеральной прокуратуры. Точнее, весь сайт Антивоенного комитета, где располагалась информация о проекте», — говорится в сообщении проекта.

Что вызвало претензии прокуратуры, не уточняется. На сайте Роскомнадзора сообщается, что решение о блокировке принято ведомством 26 марта.

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Антивоенный комитет России создали оппозиционные и общественные деятели, находящиеся в эмиграции. Организацию учредили бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, политики Дмитрий Гудков, Гарри Каспаров, Владимир Кара-Мурза, экономисты Сергей Гуриев и Сергей Алексашенко, историк Юрий Пивоваров, журналист Евгений Киселев, предприниматели Борис Зимин и Евгений Чичваркин, писатель .

Проект «Ковчег» — это группа поддержки россиян, покинувших страну из-за войны с Украиной. В рамках программы волонтеры проводят бесплатные консультации беженцам из России.

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