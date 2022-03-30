Губернатор назвал причиной взрывов под Белгородом пожар на складе боеприпасов

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Взрывы в районе села Красный Октябрь в Белгородской области произошли из-за пожара на складе боеприпасов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Ждем официального сообщения Министерства обороны Российской Федерации. По непроверенной информации, произошел пожар на складе боеприпасов. Ситуация на сегодняшний день, на сегодняшний час находится под контролем», — заявил Гладков.

Губернатор снова повторил, что жертв и пострадавших среди мирных жителей нет, как и разрушенных жилых, нежилых построек на территории села.

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Взрывы в районе села Красный Октябрь, которое находится примерно в 35 километрах от Белгорода, произошли вечером 29 марта.

По данным ТАСС, взрывы произошли во временном военном городке, на территорию которого «попал снаряд», как утверждалось, с украинской стороны. Источники агентства заявляли, что в результате происшествия ранения получили четверо военнослужащих.

РИА Новости сообщали о четверых пострадавших «сотрудниках силовых структур». В экстренных службах агентству говорили, что, по предварительным данным, причиной взрывов стал человеческий фактор.

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