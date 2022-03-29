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Вечером 29 марта в Белгородской области, граничащей с Украиной, произошли взрывы. Очевидцы опубликовали несколько видео взрывов в соцсетях.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, комментируя в телеграме сообщения о взрывах, заявил об «инциденте» в селе Красный Октябрь.

Сейчас на территории Белгорода и Белгородского района слышны взрывы. Инцидент произошел в районе села Красный Октябрь. Глава села сейчас находится на месте. Со мной на прямой связи. Оперативно мне сообщает всю информацию. Жертв и пострадавших среди жителей нет. Разрушений на территории поселка нет. На месте работают все экстренные службы. О причине произошедшего сообщу позже.

Вскоре он написал, что взрывы прекратились. Губернатор вновь отметил, что пострадавших среди жителей села нет.

Тем временем источник ТАСС сообщает, что взрыв произошел во временном военном городке. По словам собеседника агентства, на территорию «попал снаряд», в результате чего ранения получили четверо военнослужащих.

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23 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о чрезвычайном происшествии — прилетевшем со стороны Украины снаряде, который упал в селе Журавлевка. Выстрелом был поврежден один из домов, также сообщалось о пострадавших среди местных жителей.

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